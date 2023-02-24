Galatasaray'a yeni Muslera: Lorenzo Montipo

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Transfer döneminde kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray'da bir yandan genç orta saha transferi için çalışmalar sürerken bir yandan da gelecekte Muslera'nın yerini alacak kaleci için isim belirlendi.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANDI, DÖNÜŞÜ BELİRSİZ

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta Fernando Muslera şoku yaşanmıştı. Mutlak gol pozisyonunu önlerken ayak bileğinden sakatlanan Uruguaylı kaleci stadyumu koltuk değnekleriyle terk etmişti. Tedavisine başlanan tecrübeli file bekçisinin depremzedeler için yardım çalışması yapılan Nef Stadyumu'na da koltuk değnekleriyle geldiği görmülmüştü.

Lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray'da Muslera kamp kadrosunda yer almıştı ancak henüz takımla antrenmana çıkmadı. Kendisine verilen bireysel programa uyarak reaksiyon çalışmaları yapan Muslera'nın 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

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YENİ MUSLERA: MONTIPO

Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek isim arayan Galatasaray'ın kaleci adayı İtalya'dan. Calcio Mercato'da yer alan habere göre Sarı-kırmızılı yönetim, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor. Bu sezon Serie A'da etkili bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki kaleciye başka taliplerin de olduğu, Bournemouth'un bu lsitenin başında geldiği belirtildi.

Galatasaray, İtalyan kaleci için girişimlerini yaz Transfer döneminde yapayı planlıyor. 1.91'lik kaleci bu sezon Verona'da 24 maça çıktı ve kalesinde 38 gol gördü. Montipo 3 maçta da kalesini gole kapattı.