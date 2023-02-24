Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray'a yeni Muslera: Lorenzo Montipo

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Lorenzo Montipo
Galatasaraya yeni Muslera: Lorenzo Montipo
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 09:56

Ara transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Bu dönemde kadrosuna genç bir orta saha oyuncusu katmaya çalışan Sarı-kırmızılılar'ın yaz transferinde yapmayı planladığı kaleci transferi de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Transfer döneminde kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray'da bir yandan genç orta saha transferi için çalışmalar sürerken bir yandan da gelecekte Muslera'nın yerini alacak kaleci için isim belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan Karabec ve Baturina hamleleri Zakharyan ve Konstantelias derken...Galatasaray'dan Karabec ve Baturina hamleleri! Zakharyan ve Konstantelias derken...Haberi görüntüle

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANDI, DÖNÜŞÜ BELİRSİZ

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta Fernando Muslera şoku yaşanmıştı. Mutlak gol pozisyonunu önlerken ayak bileğinden sakatlanan Uruguaylı kaleci stadyumu koltuk değnekleriyle terk etmişti. Tedavisine başlanan tecrübeli file bekçisinin depremzedeler için yardım çalışması yapılan Nef Stadyumu'na da koltuk değnekleriyle geldiği görmülmüştü.

Lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray'da Muslera kamp kadrosunda yer almıştı ancak henüz takımla antrenmana çıkmadı. Kendisine verilen bireysel programa uyarak reaksiyon çalışmaları yapan Muslera'nın 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Haberin Devamı

YENİ MUSLERA: MONTIPO

Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek isim arayan Galatasaray'ın kaleci adayı İtalya'dan. Calcio Mercato'da yer alan habere göre Sarı-kırmızılı yönetim, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor. Bu sezon Serie A'da etkili bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki kaleciye başka taliplerin de olduğu, Bournemouth'un bu lsitenin başında geldiği belirtildi.

Galatasaray, İtalyan kaleci için girişimlerini yaz Transfer döneminde yapayı planlıyor. 1.91'lik kaleci bu sezon Verona'da 24 maça çıktı ve kalesinde 38 gol gördü. Montipo 3 maçta da kalesini gole kapattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Lorenzo Montipo

BAKMADAN GEÇME!

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası Herkesi duygulandıran konuşma...

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

#İsrail
Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem