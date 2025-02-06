Galatasaray'a Yarek Gasiorowski transferinde kötü haber

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Victor Nelsson'u Roma'ya gönderen Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor.

Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Yarek Gasiorowski'nin transferi için dün öğleden sonra Valencia'yla irtibata geçti.

Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki İspanyol stoper için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu hem oyuncu hem de kulüp cephesine ilettiği belirtilirken, genç savunmacıyı UEFA listesine yazdırabilmek adına transferi hızlı bir şekilde tamamlamak istediği kaydedildi.

VALENCIA SERBEST KALMA BEDELİNİ İSTEDİ, GASIOROWSKI TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray'ın bu sözlü teklifine karşılık hem Valencia hem de oyuncu cephesinden olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

Valencia'nın İspanya'daki transfer döneminin kapanmasına saatler kala Gasiorowski'yi kaybetme ihtimalini göze alamadığı için Galatasaray'a 'Serbest kalma bedelini öderseniz alabilirsiniz' yanıtını verdiği, bu bedelin de 60 milyon Euro olduğuna atıf yapıldı.

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Gasiorowski'nin ise alt yapısından yetiştiği kulübe sadakatini vurgulayarak şu an ayrılmanın doğru olmayacağını ve müzakerelerin uzamamasını istediğini belirterek, Galatasaray'ın teklifine teşekkür ederek olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

YAREK GASIOROWSKI'NİN KARİYERİ

Polonyalı bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olarak 12 Ocak 2005'te Valencia'da dünyaya gelen Yarek Gasiorowski, futbola Valencia alt yapısında başladı. Geçtiğimiz sezon başında A takıma yükselen solak stoper bugüne dek Valencia formasıyla 32 maça çıktı ve sahada bulunduğu 2025 dakikada 3 sarı kart gördü.

Polonya vatandaşlığı da bulunan Gasiorowski, Lehçe bilmemesini gerekçe göstererek milli takım tercihini İspanya'dan yana kullandı.

Gasiorowski'nin Valencia'yla 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.