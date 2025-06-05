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Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjde! Al Hilal ile anlaşamadı

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#Transfer#Okan Buruk#Osimhen
Galatasaraya Victor Osimhenden müjde Al Hilal ile anlaşamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 22:05

Galatasaray'da sezonu kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in Al Hilal ile anlaşamadığı ve sarı-kırmızılılarının bu transferde elinin güçlendiği belirtildi.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

RESMİ TEKLİFİ YAPTILAR

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre; Al Hilal, Napoli'ye Osimhen için 65 milyon euro sabit ücret + 5 milyon euro bonus teklifinde bulundu.

Suudi kulübünün Napoli ve Osimhen'in vereceği kararı beklemeye geçtiği bilgisi verildi.

OSIMHEN REDDETTİ

Di Marzio'nun haberinde ise "Osimhen, Al Hilal'in kendisine yaptığı 26 milyon euro + bonuslar içeren teklifi kabul etmedi. Henüz bir anlaşma yok." ifadeleri yer aldı.

'GALATASARAY YARIŞTA GÜÇLÜ'

Fabrizio Romano daha sonra paylaştığı haberde ise "Al Hilal'in Victor Osimhen hayalleri, oyuncuyla anlaşma sağlanamaması sebebiyle suya düşmek üzere. Galatasaray yarışa güçlü bir şekilde girdi ve transferi bitirmeye çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

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GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF

Galatasaray'ın, Osimhen'e toplamda 21 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtiliyor. Bu rakamın 15 milyon euro'su kulübün kasasından çıkacak.

Alman basınından SKY, bu gelişmeyi "Galatasaray, Osimhen'e rekor teklifte bulundu" şeklinde duyurdu.

Galatasaraya Victor Osimhenden müjde Al Hilal ile anlaşamadı

 

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OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde çıktığı canlı yayında "Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. yüzde 51 kalır olarak görüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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#Transfer#Okan Buruk#Osimhen

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