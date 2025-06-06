Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! İtalya'dan yeni iddia: 'Al Hilal ile anlaştı'

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen'den vazgeçmiyor.

Gaiatasaray ile bir süredir bu transferde yarışta olan Al Hilal, bir hamle daha yaptı.

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TEKLİF YÜKSELTTİ

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Al Hilal, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için hem kulübe hem oyuncuya yaptığı teklifi yükseltti.

Al Hilal, bonservis teklifini 70 milyona çıkarırken, Osimhen'in maaş teklifini de revize etti.

ANLAŞMAYA VARDI İDDİASI

Öte yandan Romano'nun haberinin ardından Di Marzio, Osimhen'in, Al Hilal ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını duyurdu. Al Hilal'in teklifi ile Napoli'nin beklentisi arasındaki farkın ise 5 milyon euro olduğu yazıldı.

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ARKADAŞI YALANLADI

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için İstanbul'a gelen Victor Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba ise sosyal medya hesabından "Victor Osimhen ve Al Hilal arasında bir anlaşma yok. Suudiler bu akşam resmen 3. tekliflerini yaptılar ancak Victor Osimhen tarafından kabul edilmedi. Galatasaray'ın baskıları sürüyor ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler var. Victor acele etmiyor." şeklinde paylaşım yaptı.

OSIMHEN REDDETMİŞTİ

Al Hilal'in Osimhen'e daha önce 30 milyon euro teklif ettiği ancak olumsuz yanıt aldığı duyurulmuştu.

Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.