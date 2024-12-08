Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Devam edemedi...

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Süper Lig'in 15. hafta maç takviminde Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Zorlu geçen maçın 73. dakikasında Victor Osimhen sakatlık yaşadı.

45+8'de penaltıdan attığı golle takımının soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağlayan Nijeryalı yıldız, 73. dakikada oyundan alındı.

Yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Osimhen, yedek kulübesine oturdu.

BİR İLKİ BAŞARDI

Opta'nın verisine göre Victor Osimhen, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk dokuz maçın sekizinde gol katkısında bulunan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.