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Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Devam edemedi...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Osimhen#Süper Lig
Galatasaraya Victor Osimhen şoku Devam edemedi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 17:50

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçın 73. dakikasında sakatlık geçiren Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, maça devam edemedi.

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Süper Lig'in 15. hafta maç takviminde Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Zorlu geçen maçın 73. dakikasında Victor Osimhen sakatlık yaşadı.

45+8'de penaltıdan attığı golle takımının soyunma odasına 2-1 önde girmesini sağlayan Nijeryalı yıldız, 73. dakikada oyundan alındı.

Yerini Michy Batshuayi'ye bırakan Osimhen, yedek kulübesine oturdu.

BİR İLKİ BAŞARDI

Opta'nın verisine göre Victor Osimhen, 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk dokuz maçın sekizinde gol katkısında bulunan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

 

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#GALATASARAY#Osimhen#Süper Lig

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