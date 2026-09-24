×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! 'Hazırım' mesajını verdi

Güncelleme Tarihi:

#Victor Osimhen#Galatasaray#Süper Lig
Galatasaraya Victor Osimhen müjdesi Hazırım mesajını verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 09:28

Süper Lig'de verilen milli araya Trabzonspor mağlubiyetiyle giren Galatasaray'a, son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız oyuncusu Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'de verilen milli ara öncesinde deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray, liderliği Amed SF'ye kaptırdı.

Milli ara dönüşünde önce Kasımpaşa sonrasında ise Barcelona ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda gözler son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'e çevrildi.

Gözden KaçmasınOkan Buruk Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm demişti, Türkiye-Fransa maçına atandıOkan Buruk 'Ben olsam hakemlik hayatını bitiririm' demişti, Türkiye-Fransa maçına atandı!Haberi görüntüle

"HAZIRIM" MESAJI VERDİ

Takım 5 gün izne çıkarken ülkesine dönen Osimhen’in sosyal medyadaki son hareketi ise beklenen geri dönüşün müjdecisi gibiydi.

Instagram’da paylaşılan “Osimhen, Kasımpaşa maçında oynayabilecek” haberine kalp bırakan 27 yaşındaki futbolcu, bir anlamda “Hazırım” mesajını iletmiş oldu.

Galatasaraya Victor Osimhen müjdesi Hazırım mesajını verdi

Haberin Devamı

GÖRÜŞME YAPILACAK

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı’ndan da affı istenen tecrübeli yıldızın, Kasımpaşa karşısında ilk 11’de oynamayı hedeflediği öğrenildi.

İzin dönüşünde teknik ekip ve sağlık heyeti Osimhen’le görüşerek takımla idmanlara ne zaman katılacağına karar verecek.

Galatasaraya Victor Osimhen müjdesi Hazırım mesajını verdi

TÜM OLASIKLAR HESAPLANACAK

Aslan’ın hocası Okan Buruk’un gözü de yollarda. Tatile çıkmadan önce kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Osimhen’li sisteme geri dönüş sinyalleri veren başarılı çalıştırıcı, özellikle ön tarafta Leao - Osimhen - Sane üçlüsünün bir araya gelmesiyle takımdaki olumsuz havanın tamamen dağılacağı fikrine sahip.

Okan hocanın aklındaki tek soru işareti Barış Alper’in durumu. Milli yıldızdan da vazgeçmek istemeyen Buruk, izin sonrası tüm olasılıkları masaya yatıracak.

Galatasaraya Victor Osimhen müjdesi Hazırım mesajını verdi

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkan Osimhen, 6 gol - 2 asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Victor Osimhen#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!