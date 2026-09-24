Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! 'Hazırım' mesajını verdi

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Süper Lig'de verilen milli ara öncesinde deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray, liderliği Amed SF'ye kaptırdı.

Milli ara dönüşünde önce Kasımpaşa sonrasında ise Barcelona ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda gözler son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'e çevrildi.

"HAZIRIM" MESAJI VERDİ

Takım 5 gün izne çıkarken ülkesine dönen Osimhen’in sosyal medyadaki son hareketi ise beklenen geri dönüşün müjdecisi gibiydi.

Instagram’da paylaşılan “Osimhen, Kasımpaşa maçında oynayabilecek” haberine kalp bırakan 27 yaşındaki futbolcu, bir anlamda “Hazırım” mesajını iletmiş oldu.

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GÖRÜŞME YAPILACAK

Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı’ndan da affı istenen tecrübeli yıldızın, Kasımpaşa karşısında ilk 11’de oynamayı hedeflediği öğrenildi.

İzin dönüşünde teknik ekip ve sağlık heyeti Osimhen’le görüşerek takımla idmanlara ne zaman katılacağına karar verecek.

TÜM OLASIKLAR HESAPLANACAK

Aslan’ın hocası Okan Buruk’un gözü de yollarda. Tatile çıkmadan önce kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Osimhen’li sisteme geri dönüş sinyalleri veren başarılı çalıştırıcı, özellikle ön tarafta Leao - Osimhen - Sane üçlüsünün bir araya gelmesiyle takımdaki olumsuz havanın tamamen dağılacağı fikrine sahip.

Okan hocanın aklındaki tek soru işareti Barış Alper’in durumu. Milli yıldızdan da vazgeçmek istemeyen Buruk, izin sonrası tüm olasılıkları masaya yatıracak.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkan Osimhen, 6 gol - 2 asist üreterek toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.