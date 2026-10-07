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Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Victor Osimhen#Kasımpaşa
Galatasaraya Victor Osimhen müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 21:45

Galatasaray'a Victor Osimhen'den iyi haber geldi. Bir süredir sakatlığından kaynaklı takımdan uzak kalan Nijeryalı yıldız, bugün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken; Victor Osimhen antremanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı.

Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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#Galatasaray#Victor Osimhen#Kasımpaşa

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