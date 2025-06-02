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Galatasaray'a veda eden Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı!

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#Galatasaray#Dries Mertens#Süper Lig
Galatasaraya veda eden Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 18:27

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, İstanbul’dan ayrıldı.

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2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte bugün İstanbul’dan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

İstanbul Havalimanı’ndan İtalya’nın Napoli kentine giden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.

Eşi ve çocuğuyla havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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#Galatasaray#Dries Mertens#Süper Lig

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