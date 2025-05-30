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Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Devler onun peşinde

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#Transfer#Galatasaray#Mauro Arambarri
Galatasaraya Uruguaylı orta saha Devler onun peşinde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 17:20

Galatasaray, bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da önemli kulüplerin dikkatini üzerine toplayan Getafe'nin Uruguaylı orta saha oyuncusu Mauro Arambarri'yi transfer gündemine aldı.

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Getafe formasıyla kariyer sezonunu geçiren Uruguaylı orta saha oyuncusu Mauro Arambarri, Avrupa'nın köklü kulüplerinin ilgisini üzerine topladı.

Atletico Madrid, Villarreal, Valencia, İtalyan ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin kadrosuna katmak istediği tecrübeli orta saha oyuncusu için Süper Lig devi de devreye girdi.

Cadena COPE'un özel haberine göre; Galatasaray da Torreira ve Muslera'nın milli takımdan arkadaşı olan Mauro Arambarri'yi transfer gündemine aldı.

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BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Getafe Başkanı Angel Torres, transfer piyasasının gözdesi haline gelen Arambarri için serbest kalma bedelini, yani 12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Galatasaraya Uruguaylı orta saha Devler onun peşinde

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3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncunun Getafe ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaraya Uruguaylı orta saha Devler onun peşinde

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon La Liga'da 35 maçta 10 gol kaydeden Arambarri, ligde en çok gol atan merkez orta saha oyuncusu olmuştu.

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#Transfer#Galatasaray#Mauro Arambarri

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