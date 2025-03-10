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Galatasaray'a Tugay Kerimoğlu'dan şampiyonluk uyarısı!

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#Galatasaray#Tugay Kerimoğlu#Süper Lig
Galatasaraya Tugay Kerimoğludan şampiyonluk uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 09:55

Galatasaray, Süper Lig’in 27. Haftasında Alanyaspor’u geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılıların galibiyetini, Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu değerlendirdi. Kerimoğlu, Galatasaray’a şampiyonluk yolunda uyarıda bulundu.

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Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılıların Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Kerimoğlu’nun maç ile ilgili yorumu şu şekilde oldu;

"Kadro önümüze geldiğinde maç öncesi Sara'yı sağ tarafta gördük. Biz Sara - Torreira ikilisiyle alışmıştık. Koca bir alanı ilk yarıda Frankowski üzerinden kullanma isteği vardı. Bu ilk yarıda olmadı."

"Soru şu, Mertens iki maçtır dinleniyor. Nedir? Bir problemi mi var? Oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı Galatasaray'da. Alan Osimhen'e atmaya çalışıyor." 

Galatasaraya Tugay Kerimoğludan şampiyonluk uyarısı


"Doğru oyun yavaş yavaş ikinci yarı Sara - Torreira önlerinde Morata ile oynanmaya başlandı. İkinci golü bireysel buldun. Takım oyunu üzerinden bir şey anlatamıyoruz. Hep bireysel üzerinden konuşuyoruz."

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"Ne yazık ki Galatasaray'ın şanssızlığı, Icardi'nin sezonu kapatması ve Yunus ve Barış'ın sezon başında zirveye çıkmış olmalarıydı."

“ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORLARSA…”

"Her iki takımın da kolay deplasmanları yok. Eğer şampiyon olmak istiyorlarsa oyunlarını geliştirmek zorundalar. Kalan maçlar sürpriz sonuçlara gebe olabilir 2 takım için de. Bana göre maçın adamı da Davinson Sanchez'di."

Galatasaraya Tugay Kerimoğludan şampiyonluk uyarısı


"Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Burada Mertens'in dinlenme şansı da arttı Avrupa'nın olmaması sonrası. Bu uzun topların bana göre tamamiyle koşucusu Mertens'dir. Mertens-Osimhen'in oynaması birbirine yakın. Kenarlar işlemezse Galatasaray'da oyunda her zaman problem olacaktır."

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#Galatasaray#Tugay Kerimoğlu#Süper Lig

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