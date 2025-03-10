Galatasaray'a Tugay Kerimoğlu'dan şampiyonluk uyarısı!

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Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılıların Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Kerimoğlu’nun maç ile ilgili yorumu şu şekilde oldu;

"Kadro önümüze geldiğinde maç öncesi Sara'yı sağ tarafta gördük. Biz Sara - Torreira ikilisiyle alışmıştık. Koca bir alanı ilk yarıda Frankowski üzerinden kullanma isteği vardı. Bu ilk yarıda olmadı."

"Soru şu, Mertens iki maçtır dinleniyor. Nedir? Bir problemi mi var? Oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı Galatasaray'da. Alan Osimhen'e atmaya çalışıyor."





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"Doğru oyun yavaş yavaş ikinci yarı Sara - Torreira önlerinde Morata ile oynanmaya başlandı. İkinci golü bireysel buldun. Takım oyunu üzerinden bir şey anlatamıyoruz. Hep bireysel üzerinden konuşuyoruz."

"Ne yazık ki Galatasaray'ın şanssızlığı, Icardi'nin sezonu kapatması ve Yunus ve Barış'ın sezon başında zirveye çıkmış olmalarıydı."

“ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORLARSA…”

"Her iki takımın da kolay deplasmanları yok. Eğer şampiyon olmak istiyorlarsa oyunlarını geliştirmek zorundalar. Kalan maçlar sürpriz sonuçlara gebe olabilir 2 takım için de. Bana göre maçın adamı da Davinson Sanchez'di."





"Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Burada Mertens'in dinlenme şansı da arttı Avrupa'nın olmaması sonrası. Bu uzun topların bana göre tamamiyle koşucusu Mertens'dir. Mertens-Osimhen'in oynaması birbirine yakın. Kenarlar işlemezse Galatasaray'da oyunda her zaman problem olacaktır."





