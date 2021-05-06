Galatasaray'a transferde Marcao piyangosu! 15 milyon euroluk teklif...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı takibini 6 puan geriden sürdüren Galkatasaray'da Marcao için flaş bir gelişme yaşandı.

Rus basınında yer alan habere göre; Zenit, Rakitskiy'nin yerine sarı-kırmızılı futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Haberde; Rus eibinin Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon euroluk teklf yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca Lokomotiv Moskova'nın devreye girdiği ve Marcao'nun menajeriyle de ilk temasların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılarda 99 karşılaşmada görev yapan ve Beşiktaş derbisiyle 100. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı stoper, 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.