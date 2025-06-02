Galatasaray’a transferde Leroy Sane müjdesi!

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Gelecek sezon Avrupa’da da başarılı olmak isteyen Galatasaray, transferde girişimlerini hızlandırdı.



Listenin üst sıralarında ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’in formasını giyen Leroy Sane var.





Sarı-Kırmızılılar, daha önce yıldız kanat oyuncusu için yıllık 10 milyon Euro bandında kazanacağı bir teklif yapmıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alman futbolcuya, kulübünden ayrılması halinde herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Fakat Bayern cephesi de diğer yandan Sane’ye yeni bir teklif yapma hazırlığı içerisinde.





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GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

29 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray ve kendi kulübü dışında Avrupa’nın büyük takımlarından da yoğun bir ilgi var. Fakat şu an için bu transferde Cim Bom’un, bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Deneyimli futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak henüz net bir karar vermedi. Sane, kendisine gelecek tüm önerileri dinledikten sonra kariyerine nerede devam edeceğini belirleyecek.