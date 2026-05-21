Galatasaray'a transferde kötü haber! Yıldız futbolcu astronomik teklife rağmen elden kaçıyor

Manchester City'nin kaptanı Bernardo Silva, İngiliz kulübünde geçirdiği 9 sezonun ardından takımdan ayrılmaya karar verdi.

Sözleşmesi sona eren ve başta Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerden teklif alan 31 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusuna Galatasaray da teklifte bulunmuştu.

GALATASARAY 3 YIL İÇİN 50 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ

Sarı-kırmızılıların üç yıllık sözleşme karşılığında imza parası, maaş, prim ve bonuslar toplamında 50 milyon euroluk paket bir teklif yaptığı iddia edilen Bernardo Silva konusunda kötü haber geldi.

ATLETICO İLE ANLAŞMA NOKTASINA GELDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Atletico Madrid, son birkaç saatte yaptığı atakla Juventus, Barcelona ve Galatasaray'ı geride bırakarak Bernardo Silva ile anlaşma noktasına geldi.

JUVENTUS, GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ YAKALAYAMADI

Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in Juventus'tan, Galatasaray'ın teklifine denk gelecek şekilde çift haneli bir maaş (en az 10 milyon euro), üç yıllık bir sözleşme ve cömert bonuslar talep ettiği ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını mucizelere bırakan siyah-beyazlı kulübün bu talepleri karşılayamadığı belirtildi.

Bunun sonrasında Atletico Madrid'in yeni bir teklif sunduğu ve kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde sürdürmek isteyen Bernardo Silva'yla anlaşma noktasına geldiği kaydedildi.

AİLESİYLE DEĞERLENDİRECEK

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun verdiği gibi bilgiye göre; Atletico Madrid ile anlaşma noktasına Bernardo Silva son kararını vermeden önce hem kendisine sunulan projeyi son bir kez daha değerlendirecek hem de ailesiyle Madrid'de yaşama fikrini tartışacak.

Bernardo Silva için, Madrid'in Portekiz'e olan coğrafi yakınlığının transferde önemli bir faktör olduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Manchester City formasıyla 52 maça çıkan Bernardo Silva, 3 gol atıp 5 de asist üretmişti.