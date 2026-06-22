Galatasaray'a transferde kötü haber: Teklif reddedildi!

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Yaz transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer görüşmeleri devam ederken İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Estadio Deportivo'nun İspanyol gazeteci Angel Garcia'dan aktardığı habere göre; Galatasaray, Ilaix Moriba için Celta Vigo'ya 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
CELTA, EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Celta Vigo'nun ise Gineli orta saha oyuncusu için pazarlıklara başlamak adına minimum 20 milyon euro talep ettiği ve sarı-kırmızılılardan gelen bu teklifi reddettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Moriba, 2 gol atıp 4 de asist üretti.