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Galatasaray'a transferde kötü haber: Teklif reddedildi!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Ilaix Moriba
Galatasaraya transferde kötü haber: Teklif reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 14:23

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Celta Vigo'nun Gineli oyuncusu Ilaix Moriba için teklifte bulundu ancak bu teklif İspanyol kulübü tarafından düşük bulunarak reddedildi. İşte detaylar...

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Yaz transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer görüşmeleri devam ederken İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Estadio Deportivo'nun İspanyol gazeteci Angel Garcia'dan aktardığı habere göre; Galatasaray, Ilaix Moriba için Celta Vigo'ya 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

Galatasaraya transferde kötü haber: Teklif reddedildi

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CELTA, EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Celta Vigo'nun ise Gineli orta saha oyuncusu için pazarlıklara başlamak adına minimum 20 milyon euro talep ettiği ve sarı-kırmızılılardan gelen bu teklifi reddettiği belirtildi.

Galatasaraya transferde kötü haber: Teklif reddedildi

PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Moriba, 2 gol atıp 4 de asist üretti.

Galatasaraya transferde kötü haber: Teklif reddedildi

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Ilaix Moriba

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