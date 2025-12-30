Galatasaray'a transferde kötü haber!

Haberin Devamı

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Hoffenheim'ın Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Umut Tohumcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'e kiralık olarak transfer olmak üzere.

Taraflar arasındaki müzakerelerin oldukça ilerlediği ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği kaydedildi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Galatasaray da kadrosuna katmak istiyordu.

PERFORMANSI

21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 7 maçta 171 dakika sahada kalırken, 2 sarı kart gördü ve takımına gol - asist katkısı sağlayamadı.