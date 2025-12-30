×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Umut Tohumcu
Galatasaraya transferde kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 12:24

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Hoffenheim'ın Türk asıllı Alman orta saha oyuncusundan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Haberin Devamı

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Hoffenheim'ın Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Umut Tohumcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'e kiralık olarak transfer olmak üzere.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan transfer transfer bombası Manchester United yıldızı için Torreira da devredeGalatasaray'dan transfer transfer bombası! Manchester United yıldızı için Torreira da devredeHaberi görüntüle

Taraflar arasındaki müzakerelerin oldukça ilerlediği ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği kaydedildi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Galatasaray da kadrosuna katmak istiyordu.

Galatasaraya transferde kötü haber

PERFORMANSI

21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 7 maçta 171 dakika sahada kalırken, 2 sarı kart gördü ve takımına gol - asist katkısı sağlayamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Umut Tohumcu

BAKMADAN GEÇME!