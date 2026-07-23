Galatasaray'a transferde Bruno Fernandes müjdesi!

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Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyon olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın 10 numara için bir süredir peşinde olduğu Bruno Fernandes ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, teknik adam Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.

Galatasaray'ın 10 numara transferi için uzun bir süredir ilgilendiği Bruno Fernandes’in Manchester United’daki geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

KULÜBÜYLE ANLAŞAMADI

Sport Italia’daki habere göre Portekizli futbolcu ile İngiliz kulübü arasında gerçekleştirilen ilk sözleşme görüşmesi anlaşmayla sonuçlanmadı.

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KULÜP İNDİRİM, FERNANDES ZAM İSTEDİ!

Manchester United’ın, oyuncunun yaşını dikkate alarak yeni sözleşmede maaş indirimi talep ettiği ileri sürüldü. Bruno Fernandes’in ise daha yüksek bir maaş verilmesini istediği belirtildi.

Tarafların sözleşme koşullarını değerlendirmek için yeniden görüşeceği aktarıldı.

PALMER'I GÜNDEME ALDILAR

Ayrıca İngiliz devi Manchester United’ın Chelsea’den Cole Palmer’la ilgilendiği, bu durumda Bruno Fernandes ile yolların ayrılma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

37 MAÇTA 31 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Bruno Fernandes, 9 gol - 22 asist üreterek toplamda 31 gole doğrudan katkı sağladı.