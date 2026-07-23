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Galatasaray'a transferde Bruno Fernandes müjdesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes
Galatasaraya transferde Bruno Fernandes müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:25

Manchester United, Galatasaray'ın 10 numara transferindeki bir numaralı hedefi olan Bruno Fernandes ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyon olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın 10 numara için bir süredir peşinde olduğu Bruno Fernandes ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, teknik adam Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.

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Galatasaray'ın 10 numara transferi için uzun bir süredir ilgilendiği Bruno Fernandes’in Manchester United’daki geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

KULÜBÜYLE ANLAŞAMADI

Sport Italia’daki habere göre Portekizli futbolcu ile İngiliz kulübü arasında gerçekleştirilen ilk sözleşme görüşmesi anlaşmayla sonuçlanmadı.

Galatasaraya transferde Bruno Fernandes müjdesi

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KULÜP İNDİRİM, FERNANDES ZAM İSTEDİ!

Manchester United’ın, oyuncunun yaşını dikkate alarak yeni sözleşmede maaş indirimi talep ettiği ileri sürüldü. Bruno Fernandes’in ise daha yüksek bir maaş verilmesini istediği belirtildi.

Tarafların sözleşme koşullarını değerlendirmek için yeniden görüşeceği aktarıldı.

Galatasaraya transferde Bruno Fernandes müjdesi

PALMER'I GÜNDEME ALDILAR

Ayrıca İngiliz devi Manchester United’ın Chelsea’den Cole Palmer’la ilgilendiği, bu durumda Bruno Fernandes ile yolların ayrılma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Galatasaraya transferde Bruno Fernandes müjdesi

37 MAÇTA 31 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Manchester United formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan Bruno Fernandes, 9 gol - 22 asist üreterek toplamda 31 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes

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