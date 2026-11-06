Galatasaray'a transfer teklifi geliyor! Ocakta İtalyanlar kapıda

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Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira için önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan Tuttomercato'da yer alan habere göre Fiorentina, ara transfer sezonunda Uruguaylı yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Konuya ilişkin yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu (Torreira), İtalya'ya ve özellikle de Fiorentina'ya dönmek istiyor. Müzakereler, transfer piyasasının yeniden açılmasıyla hız kazanabilir.

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Lucas Torreira'ya yönelik bir hamle hazırlamak amacıyla, strateji belirlenecek. Fiorentina, kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek için de transfer piyasasına girmeye ihtiyaç duyuyor.

Özellikle savunma ve orta saha, en çok takviyeye ihtiyaç duyulan iki pozisyon. Özellikle orta sahada, sayısal açıdan da önemli bir takviyeye ihtiyaç var. Aranan profil, hücum ve savunmanın her ikisini de iyi yürütebilen bir oyuncu.

Fiorentina için en uygulanabilir yol, Torreira’ya giden yol olarak görünüyor. İspanyol pasaportuna sahip olan Uruguaylı oyuncu, uzun süredir Floransa’ya dönmek istiyor.

Yaz transfer döneminde de Fiorentina kulübü bunu denemişti ancak Galatasaray olumlu bir tavır sergilememişti. Torreira’nın sözleşmesi Haziran 2028’de sona eriyor ve belki de bu durum kış transfer döneminde Fiorentina’nın işine yarayabilir.

Kısacası, Sportif Direktör Paratici; Teknik Direktör Vanoli’ye doğru oyuncuyu kazandırmak üzere şimdiden çalışmaya başladı."