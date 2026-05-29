Galatasaray'a transfer mesajı: Anlaşın, hazırım!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa’da yükselen Türk yıldızlarından Can Uzun için önemli bir aşama kaydetti. Sarı-Kırmızılılar’ın bir süredir gündeminde yer alan genç futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye sıcak baktığını yönetime ilettiği öğrenildi.

İŞTAH KABARTTI

Henüz kulüpler arasında resmi anlaşma sağlanmasa da Can Uzun cephesinden gelen olumlu mesaj, transferde iştah kabarttı. Genç yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü ve Transfer parası Sara’dan geliyor Gabriel Sara için ısrarcı olan Aston Villa, önümüzdeki hafta ilk somut adımı atacak. Sara da Aston Villa’ya sıcak bakıyor. Galatasaray Yönetimi 35 milyon Euro altına gelecek bir teklifte masaya oturmayı bile düşünmüyor. Eğer Sambacı astronomik bir rakama satılırsa, buradan gelecek paranın tamamı yine orta saha transferi için kullanılacak. Nhaga’ya daha fazla süre A Milli Takım forması da giyen 20 yaşındaki Can Uzun, Frankfurt’a veda edip Cim Bom forması giymeye hazır. Galatasaray’ın sunduğu sportif proje nedeniyle transfere olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

BİR FORMÜL ARANIYOR

Can Uzun’un Avrupa piyasasında yükselen değeri nedeniyle bonservis bedelinin yüksek olması beklenirken, Galatasaray Yönetimi’nin transferi uygun şartlarda bitirmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar’ın taksitli ödeme planı, bonus maddeleri ve sonraki satıştan pay seçeneklerini masaya koyabileceği konuşuluyor. Gözden çıkarılan rakam ise 30 milyon Euro civarında.

HOCA DA ÇOK İSTİYOR

Teknik heyetin de transferi çok istediği öğrenilirken, Can Uzun’un hem 10 numara hem de hücumun farklı bölgelerinde oynayabilmesi büyük avantaj olarak görülüyor. A Milli Takım forması da giyen 20 yaşındaki Can Uzun, Frankfurt’a veda edip Cim Bom forması giymeye hazır.

BÜYÜK YATIRIM

Genç yaşına rağmen skor katkısı ve oyun olgunluğuyla dikkat çeken yıldız futbolcu, Galatasaray’ın geleceğe yönelik en önemli yatırımlarından biri olabilir. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.