Galatasaray'a transfer için Gardi ile görüştüğünü resmen açıkladı! 'Cevap bekliyorum'

Galatasaray için Rumen basınında sürpriz bir transfer gelişmesine yer verildi. Romanya'nın dünyaca ünlü menajeri Giovanni Becali, sarı kırmızılılara futbolcu önerdiğini açıkladı.

Becali yaptığı açıklamada, Galatasaray ile beraber oyuncu için Jose Mourinho ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli ile de konuştuğunu anlattı.

STEFAN BAIARAM İÇİN PAZARLIKTA

Becali'nin konuya ilişkin Rumen basınına verdiği demeç şu şekilde oldu:

Baiaram, genç bir oyuncu olduğu için onu 5-6 milyon Euro ve bonuslarla satabiliriz. Wirtz'i 130 milyon Euro'ya aldılar, Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 14 milyon Euro bonus verecek.

Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bizden de 6 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satılabilir. Akşamları Mourinho ve Porto Teknik Direktörü Farioli ile sürekli oyuncu için konuşuyorum.

GALATASARAY SPORTİF DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜM

Galatasaray Sportif Direktörü ile yakın zaman önce görüştüm ve ona "Basında haberleri de çıktı, Baiaram'ı tanıyor musun?" dedim. Bana, "Giovanni, oyuncuyu Başakşehir ile transfer görüşmesi yaparken gördüm." dedi.

22-23 yaşlarında genç bir oyuncu, cevabını bekliyorum dedim. "Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya çıkacak şekilde, 5 milyon Euro'ya anlaşabiliriz." dedim.