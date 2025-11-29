×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a transfer için Gardi ile görüştüğünü resmen açıkladı! 'Cevap bekliyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Stefan Baiaram#Jose Mourinho
Galatasaraya transfer için Gardi ile görüştüğünü resmen açıkladı Cevap bekliyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 11:31

Romanya'nın dünyaca ünlü menajeri Giovanni Becali, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'a önerdiği ismi duyurdu. Becali, sarı kırmızılılardan cevap beklediğini ifade etti.

Haberin Devamı

Galatasaray için Rumen basınında sürpriz bir transfer gelişmesine yer verildi. Romanya'nın dünyaca ünlü menajeri Giovanni Becali, sarı kırmızılılara futbolcu önerdiğini açıkladı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda beklenmedik krizGalatasaray'da 'bek'lenmedik kriz!Haberi görüntüle

Becali yaptığı açıklamada, Galatasaray ile beraber oyuncu için Jose Mourinho ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli ile de konuştuğunu anlattı. 

Galatasaraya transfer için Gardi ile görüştüğünü resmen açıkladı Cevap bekliyorum

STEFAN BAIARAM İÇİN PAZARLIKTA

Becali'nin konuya ilişkin Rumen basınına verdiği demeç şu şekilde oldu:

Gözden KaçmasınGalatasarayda derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesiGalatasaray'da derbi öncesi Victor Osimhen gelişmesi!Haberi görüntüle

Baiaram, genç bir oyuncu olduğu için onu 5-6 milyon Euro ve bonuslarla satabiliriz. Wirtz'i 130 milyon Euro'ya aldılar, Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa 14 milyon Euro bonus verecek.

Haberin Devamı

Galatasaraya transfer için Gardi ile görüştüğünü resmen açıkladı Cevap bekliyorum

Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bizden de 6 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satılabilir. Akşamları Mourinho ve Porto Teknik Direktörü Farioli ile sürekli oyuncu için konuşuyorum.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Osimhenden Fenerbahçe derbisi için özel istekGalatasaray'da Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için özel istek!Haberi görüntüle

GALATASARAY SPORTİF DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜM

Galatasaray Sportif Direktörü ile yakın zaman önce görüştüm ve ona "Basında haberleri de çıktı, Baiaram'ı tanıyor musun?" dedim. Bana, "Giovanni, oyuncuyu Başakşehir ile transfer görüşmesi yaparken gördüm." dedi.

Galatasaraya transfer için Gardi ile görüştüğünü resmen açıkladı Cevap bekliyorum

22-23 yaşlarında genç bir oyuncu, cevabını bekliyorum dedim. "Bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya çıkacak şekilde, 5 milyon Euro'ya anlaşabiliriz." dedim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Stefan Baiaram#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!