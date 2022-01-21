Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi Taylan Antalyalı müjdesi!

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Tahkim Kurulu, Hatayspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

Bu kararla birlikte Taylan, Galatasaray-Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

İşte yapılan resmi açıklama;

TFF Tahkim Kurulu 21 Ocak 2022 günlü (6) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E. 2022/23 - K. 2022/24

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı'nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve E.2021-2022/564 - K.2021-2022/668 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının, Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması neticesinde takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 4.250,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

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- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2022/24 - K.2022/ 25

GZT Giresun Spor Kulübü'nün, futbolcusu Jeoy Mathijs Pelupessy ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve E.2021-2022/557 - K.2021-2022/682 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- GZT Giresun Spor Kulübü'nün futbolcusu Jeoy Mathijs Pelupessy'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.