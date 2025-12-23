Galatasaray'a Trabzonspor derbisi öncesi çifte müjde: Geri dönüyorlar!

Haberin Devamı

Bir süredir sakatlık ve cezalarla başı dertte olan, üstüne bir de Afrika Kupası’nın eklenmesiyle zor günlerden geçen Galatasaray’a üst üste müjdeli haberler geliyor.

2025 yılını Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’in lideri olarak kapatan Sarı-kırmızılılar, 2026’yı 5 Ocak’ta Trabzonspor’la oynanacak Süper Kupa maçıyla açacak.

EREN'İN CEZASI BİTİYOR

Zorlu maç öncesi eksik oyunculardan gelen haberler ise yüzleri güldürmüş durumda. İlk olarak bahis soruşturması nedeniyle PFDK’dan 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı’nın cezası 25 Aralık itibarıyla sona eriyor. Yani Eren, Trabzonspor’a karşı forma giyebilecek. En azından kulübeye...

UĞURCAN ELDİVENLERİ GİYMEYE YAKIN

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uğurcan Çakır da eski takımı Trabzon’a karşı eldivenleri giymeye çok yakın. Ağrıları azalan tecrübeli eldivenin Süper Kupa’da kaleyi teslim alması bekleniyor.

SINGO'NUN DA EN AZINDAN KULÜBÜ OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK!

Bir diğer geri dönüş haberi de Wilfried Singo’dan bekleniyor. Saha çalışmalarına başlayan 24 yaşındaki savunmacı bir süre daha riske edilmeyecek. Ancak onun da Trabzonspor maçında en azından kulübede olma ihtimali çok yüksek görünüyor.