×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a Trabzonspor derbisi öncesi çifte müjde: Geri dönüyorlar!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#Galatasaray#Trabzonspor
Galatasaraya Trabzonspor derbisi öncesi çifte müjde: Geri dönüyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 09:36

2025 yılını galibiyetle kapatan Galatasaray, 2026’ya da müjdelerle girmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesi iki isimden sevindiren haber geldi.

Haberin Devamı

Bir süredir sakatlık ve cezalarla başı dertte olan, üstüne bir de Afrika Kupası’nın eklenmesiyle zor günlerden geçen Galatasaray’a üst üste müjdeli haberler geliyor.

2025 yılını Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’in lideri olarak kapatan Sarı-kırmızılılar, 2026’yı 5 Ocak’ta Trabzonspor’la oynanacak Süper Kupa maçıyla açacak.

Gözden KaçmasınGalatasaray, La Ligadan kanat oyuncusu istiyorGalatasaray, La Liga'dan kanat oyuncusu istiyor!Haberi görüntüle

EREN'İN CEZASI BİTİYOR

Zorlu maç öncesi eksik oyunculardan gelen haberler ise yüzleri güldürmüş durumda. İlk olarak bahis soruşturması nedeniyle PFDK’dan 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı’nın cezası 25 Aralık itibarıyla sona eriyor. Yani Eren, Trabzonspor’a karşı forma giyebilecek. En azından kulübeye...

UĞURCAN ELDİVENLERİ GİYMEYE YAKIN

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uğurcan Çakır da eski takımı Trabzon’a karşı eldivenleri giymeye çok yakın. Ağrıları azalan tecrübeli eldivenin Süper Kupa’da kaleyi teslim alması bekleniyor.

Haberin Devamı

SINGO'NUN DA EN AZINDAN KULÜBÜ OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK!

Bir diğer geri dönüş haberi de Wilfried Singo’dan bekleniyor. Saha çalışmalarına başlayan 24 yaşındaki savunmacı bir süre daha riske edilmeyecek. Ancak onun da Trabzonspor maçında en azından kulübede olma ihtimali çok yüksek görünüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Kupa#Galatasaray#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!