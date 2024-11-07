Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi hem övgü hem uyarı: 'Dikkat edilmesi gereken isimler var | Galatasaray'ın hücum gücü korkunç'

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UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği başarılı performansla 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, 4. maçında Tottenham Hotspur’u ağırlayacak. 3’te 3 yaparak grupta averajla 2.sırada yer alan güçlü rakibini gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Yıldız golcüler Icardi ve Osimhen başta olmak üzere hücum gücüne güvenen temsilcimiz, yeni bir tarih yazmak istiyor. The Sun gazetesi yazarı Tom Barclay, her iki takımın güçlü yönleriyle ilgili düşüncelerini anlattı. Barclay, 90 dakika boyunca ateşli bir atmosfer yaratan sarı-kırmızılıların taraftar gücüne de dikkat çekti.

THE SUN GAZETESİ YAZARI TOM BARCLAY’İN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“TOTTENHAM, AVRUPA LİGİ’NDE KUSURSUZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ”

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Tottenham Hotspur, şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi’nde üçte üç galibiyetle -en azından sonuçlar açısından- kusursuz bir performans sergiledi. Bu karşılaşmaları sadece sonuç odaklı olarak değerlendirmediğimizde, zaman zaman şanslarının da yaver gittiğini, örneğin Karabağ'ın onlara karşı çok sayıda fırsat kaçırdığını görüyoruz. Öte yandan teknik direktör Ange Postecoglou da bu maçlarda kadrosunu sık sık değiştirdi; gençlere ve kenarda olan oyuncularına şans verdi. Premier Lig'de ise aldıkları sonuçlarla iyi bir performans gösterdiler. Tek kötü performansları Crystal Palace deplasmanında geldi. Premier Lig’de sergiledikleri oyunun kalitesi ve ligdeki diğer tüm takımlardan daha fazla gol attıkları göz önüne alındığında daha fazla puan almaları gerekirdi. Takımda gün geçtikçe gelişme gösteren bir teknik direktörün yönetimindeki bu genç takımın neler başarabileceği konusunda olumlu ve iyimser bir hava hâkim.

“SOLANKE, GOL SERİSİNE BAŞLADI. GALATASARAY’A KARŞI TEHLİKE YARATABİLİR”

Tottenham, ters ayaklı beklerin forma giydiği 4-3-3 dizilişi ile oynuyor. Beklerde ilk tercih genelde Pedro Porro ve Destiny Udogie oluyor ama ikisinin de ilk 11'de başlamasını beklemiyorum. Sağ bek pozisyonunda 18 yaşındaki Archie Gray'in başlamasını bekliyoruz. Tottenham'ın ilk tercihi olan stoper ikilisi muhtemelen yok. Bu yüzden orada Radu Dragusin ve Ben Davies olacak. Son iki maçta yedek kulübesinde oturan James Maddison'un ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Orta sahada ise 18 yaşındaki Lucas Bergvall ve Yves Bissouma yer alabilir. Hücum hattındaki durum ise teknik direktör Postecoglou'nun ne kadar kumar oynamak ve gençlere şans vermek istediğine bağlı. Ayrıca Richarlison'ın hafta sonu Aston Villa'ya karşı yaşadığı hamstring sakatlığının ardından formda olup olmadığı da henüz net değil. Diğer yandan Dominic Solanke, ilk 11'de başlarsa konuk takım için tehlikeli isim olabilir. Solanke; top tutma, bağlantı oyununa uyum sağlama ve pres yapma konusunda muhteşem bir performans gösteriyor. Hafta sonunda Aston Villa’ya karşı attığı iki golle gol serisine başladı.

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“GALATASARAY’IN HÜCUM GÜCÜ KORKUNÇ! OSIMHEN’İ GÖRMEK İÇİN HEYECANLIYIZ”

Galatasaray’ın hücum gücü korkunç. Ayrıca kadro derinliği çok etkileyici. Mesela Dries Mertens, Napoli için harika bir oyuncuydu. O, eğer ilk 11'de başlamazsa bu Galatasaray'ın hücum hattının ne kadar güçlü ve geniş olduğunu gösterir. Ama hepimizin görmek için heyecanlandığı isim Victor Osimhen, buna hiç şüphe yok. Bu arada Galatasaray'ın Osimhen’i transfer etmesi İngiltere'de herkesi çok şaşırttı. Çünkü Osimhen’in Chelsea'ye gitmesini bekliyorduk. Galatasaray’ın böylesine muhteşem bir oyuncuyu kadrosuna katması Türk futbolu adına da büyük bir başarı. O yüzden Tottenham'ın defans hattı dünya çapındaki Nijeryalı oyuncu karşısında büyük ve gerçek bir mücadele verecek gibi görünüyor.

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“AVRUPA’NIN EN ATEŞLİ ATMOSFERLERİNDEN BİRİNE SAHİPLER”

İngiltere'de Galatasaray'ın Avrupa'nın en korkutucu ve ateşli atmosferlerinden birine sahip olduğuna dair yaygın bir görüş var. Bunu görmek ve deneyimlemek için heyecanlıyım. Eğer böyle olursa, bu durum ev sahibi takım için ekstra bir avantaj olacak. Atmosfer teknik direktör Postecoglou'nun takımının iyi bir sonuç alması için aşması gereken büyük bir zorluk yaratabilir. Tottenham taraftarları, Galatasaray'ı kesinlikle hafife almayacak ve Türklerin sahasında alınacak bir galibiyeti mükemmel bir sonuç olarak göreceklerdir. Atmosfer, oyuncuların kalitesi ve Galatasaray'ın bu sezon şu ana kadar aldığı mükemmel sonuçlar, Postecoglou'nun takımı için bu maçın ne kadar zor olacağını gösteriyor.

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“GALATASARAY, SEZONA ETKİLEYİCİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI. AZ BİR FARKLA FAVORİ”

Galatasaray'ın maçta az bir farkla favori olduğunu düşünüyorum. Bunun başlıca nedeni hem ev sahibi takım olmaları hem de sezona yaptıkları etkileyici başlangıçta gizli. Ayrıca 11 maçta 9 galibiyetlik bir seri yakaladılar. Galatasaray, Osimhen gibi dünyanın en iyi oyuncularından birine sahip olmasının yanı sıra hücumda da birçok yeteneğe sahip. Tottenham Spurs, muhtemelen yine rotasyona gidecek ve Avrupa Ligi'nde şu ana kadar karşılaştıkları takımlara kıyasla bu büyük bir adım olacak. Yine de teknik direktör Postecoglou'nun felsefesi herkesi, her yerde yenebilecekleri anlamına geliyor.