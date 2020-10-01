Galatasaray'a tarihi görev! UEFA Avrupa Ligi grupları öncesi son viraj

Ve korkulan oldu... Uzun süredir UEFA ülkeler sıralamasında kan kaybetmeye devam eden Türkiye, en sonunda 11. basamaktaki yerini de kaybetti. Dinamo Kiev’in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off’unda önceki gece Gent’i 3-0 yenerek gruplara kalmasıyla Ukrayna’ya geçildik. Güncel sıralamada artık 12’nci basamaktayız. Eğer halen bulunduğumuz 12’nci basamaktan 11’e tırmanamazsak, 2021- 22 sezonunda Süper Lig şampiyonu olacak takımımız, 2022-23 sezonunda düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılam sağlayamayacak; her halükârda play-off turu oynayacak.

13'üncülüğe gerilersek şampiyon takımlarımız 2 eleme oynayacak

Halen 12’nci sırada yer alan Türkiye, hemen gerisinde yer alan İskoçya’ya da geçilip 13’üncülüğe gerilerse, Avrupa kupalarındaki işimiz daha da zorlaşacak; bu sefer Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’nde, Türkiye Kupası galibi de Avrupa Ligi’nde 2’şer ön eleme turu oynamak zorunda kalacak. 15’inci sıraya düşersek, Süper Lig şampiyonunu bu kez 3 ön eleme turu bekliyor. Güncel tabloda 14’ncü Danimarka ile aramızda yaklaşık 1,5; 15’inci Güney Kıbrıs’la da yaklaşık 2 puanlık bir fark olduğu düşünülürse, bu sezon olağanüstü dikkatli olmamız gerektiği aşikar.

Rangers, hemen arkamızda yer alan İskoçya'nın temsilcisi

Bu üzücü gerçeklerin ışığında, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bugün Glasgow Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray’a tarihi bir görev düşüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi’nde de Demir Grup Sivasspor otomatikman gruplarda mücadele edecek. Ancak bu takımlarımıza Galatasaray’ın da eklenmesi ülke puanı açısından çok kritik. Zira Rangers, UEFA ülkeler sıralamasında hemen altımızda bulunan İskoçya’nın kalan iki temsilcisinden biri. Eğer sarı kırmızılılar, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa, en azından 12’nci sıradaki yerimizi koruma yolunda önemli bir adım atmış olacağız.

Rangers-Galatasaray maçını Teve2 şifresiz yayınlayacak

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalma yolunda son durak olan Rangers-Galatasaray maçı, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı’nda TSi 21.45’te başlayacak. Kovid-19 tedbirleri gereği seyircisiz oynanacak müsabakayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma, Teve2’den şifresiz olarak yayımlanacak. İki takım için de ‘tamam ya da devam’ niteliği taşıyan maç öncesi Galatasaray’da, hasta olan Arda Turan ile sakatlıkları süren Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi oynamayacak. Ev sahibi Glasgow Rangers’ta ise Katic ve Aribo sakatlıkları nedeniyle yok.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

1- UEFA puanlamasına ülkelerin sadece son 5 yıl performansları dahil edilir.

2- Her sezon kazanılan toplam puan, takım sayısına bölünür.

3- Normal koşullarda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde gruplardan itibaren her galibiyet 2, ön elemelerde ise 1 puandır. Beraberlik de bunun yarısı.

4- Ancak halen pandemi süreci içinde olduğumuz ve bazı turlar tek maçlı eliminasyon şeklinde oynandığı için bu sezonun puanlaması biraz farklı. Gruplardan sonraki eleme turlarında galibiyet 3, uzatmalarda beraberlik 2, mağlubiyet 1 puan ederinde. Ön eleme turlarında da bunların yarısı...

5-Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak 4, gruplardan çıkmak 5, çeyrek finalden sonraki her tur, her iki kupada da 1’er puan bonus demek