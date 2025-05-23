Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan piyango! 10 milyon euro da maaş

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Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmayı başaran Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasına başladı.

Pazar günü Yenikapı'da büyük bir şampiyonluk kutlamasına imza atacak olan sarı - kırmızılılar ardından transferler için resmi görüşmelere hız verecek.

BARIŞ ALPER'E AVRUPA DIŞINDA SÜRPRİZ TALİP

Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar, kadrodaki oyunculara gelen tekliflerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüplerinin dışında sürpriz bir talip çıktı.

SUUDİLER 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

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Sezonun flaş isimlerinden Barış Alper Yılmaz’a sürpriz talip çıktı. Bir Suudi Arabistan kulübünün genç yıldız için 30 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı, oyuncuya da senelik 10 milyon Euro civarında bir maaş teklif edeceği ileri sürüldü.

48 MAÇTA 14 GOL, 6 ASİST

24 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 14 kez gol attı ve altı kez de gol pası verdi.