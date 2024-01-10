Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama! Sacha Boey kadroda yok

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Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında yarın Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray, Sivas’a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk’a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sivasspor-Galatasaray müsabakası, Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 17.00’da başlayacak.

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SACHA BOEY KADRODA YOK

Sarı kart cezasını Konyaspor maçında çeken Sacha Boey'in son idmanda dizinde ağrı hissettiğini söylemesi üzerine riske edilmeyip Sivas'a götürülmediği açıklandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson, Oliveira, Icardi; cezalı Barış Alper; Afrika Kupası'ndaki Ziyech ve Bakambu ile forma şansı verilmeyen Angelino Sivas kafilesindeki diğer eksikler oldu.

Galatasaray'ın Sivas kafilesi şu şekilde



