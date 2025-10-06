×
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre ve kaçıracağı maçlar belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 15:28

Beşiktaş'la oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın Fildişili savunmacısı Wilfried Singo'nun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'da, Singo üzüntüsü yaşanıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fildişi Sahilli savunmacının, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Tedavisine başlanan Wilfried Singo'nun, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu bu süreçte; ülkesi Fildişi Sahili'nin, Seyşeller ve Kenya maçlarının kadrosunda yer almayacak.

Singo ayrıca Galatasaray'ın ligdeki Başakşehir ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt maçlarını kaçıracak.

Fildişi sahilli oyuncunun, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Sağlık ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu 5 Kasım'daki Ajax maçına yetiştirmek için çaba sarf edeceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Sezon başından bu yana sarı kırmızılı formayla 7 maça çıkan Singo, söz konusu mücadelelerin 5'ine 11'de başladı. Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

