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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi Henry Onyekuru

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Şu anda 45 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray şimdiden yeni sezonun planlamasına da başladı. Sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaşırsa kiralıklar arasında ilk olarak Henry Onyekuru’nun transferi sonuçlandırılacak.

Galatasaray'da Fatih Terim’in hem yaz hem devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yazdığı Onyekuru, tecrübeli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı. Kadıköy’deki galibiyetin kahramanlarından olan Nijeryalı futbolcu son 3 haftada gösterdiği performansla da takımdaki geleceğini garanti altına aldı. Şu anda 45 puanla 3. sırada yer alan G.Saray şampiyonluğa ulaşırsa kiralıklar için ilk olarak Onyekuru’nun transferi sonuçlandırılacak. 

BU KEZ GEÇ KALINMAYACAK

Geçen sezon Terim’in raporuna karşın kiralanamayan futbolcunun için bu kez erkenden harekete geçilecek. Onyekuru için 15 milyon Euro ödeyen Monaco’ya, Devler Ligi vitrini gösterilerek 1 yıl daha kiralama, oyuncunun değerini katlama fırsatı ön plana çıkarılarak teklif yapılacak. Hedefe ulaşılamazsa 23. şampiyonluğun yaratacağı gelir faktörü ile futbolcu satışı ve FFP’de artıya geçilmesi halinde Onyekuru’nun bonservisinin alınması gündeme gelecek

LEMINA BU HAFTA DA YOK

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lemina’nın bu hafta G.Birliği karşısında da riske edilmeyeceği öğrenildi.

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