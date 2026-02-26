Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir! İşte Juventus sonrası garantilenen rakam

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi.

11 MİLYON EURO DAHA!

Galatasaray, 5-2’nin rövanşında deplasmanda Juventus’a 3-2 kaybetmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırırken bu başarısının karşılığında UEFA’dan 11 milyon Euro daha alacak.

PARA KATLANDIKÇA KATLANDI

Ayak bastı parası olarak aldığı 18,62 milyon Euro’ya ek olarak sarı kırmızılılar lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 milyon Euro performans primi, ligdeki derecesi için 5.08 milyon Euro, yayın havuzundan 8.41 milyon Euro, UEFA katsayı kaleminden 2.42 milyon Euro elde etti.

TOPLAM 53.5 MİLYON EURO GARANTİLENDİ

1 milyon Euro da son 16 turu play-off turu oynadığı için alan Cimbom toplamda 42.5 milyon Euro kazanç elde ederken son 16’ya kaldığı için gelen 11 milyon Euro ile birlikte toplamda 53.5 milyon Euro almayı garantiledi.

RAKiP YA LiVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenhan Hotspur ile eşleşecek. Kura çekimi yarın İsviçre’de gerçekleştirilecek. İlk maç 10-11 Mart’ta Rams Park’ta, rövanş 17- 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.