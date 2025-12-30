Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi: Bayern, bonservis bedelinde büyük indirime gitti!

Haberin Devamı

2023-2024 sezonunun devre arasında 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan ve Galatasaray tarihinin en pahalıya satılan oyuncusu olarak tarihe geçen Sacha Boey için Almanya'da işler beklendiği gibi gitmedi.

Abendzeitung München'in haberine göre; Teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında yer almayan Sacha Boey'a ara transfer dönemi için kendisine takım bulmasını söylendi. Bu gelişmenin ardından kulüp yönetimi ve Boey'nin menajerleri yeni takım için arayışlarını sıklaştırdı.

KOMPANY İLE İPLER KOPTU

Vincent Kompany'nin, Boey'nin performansının yanı sıra sergilediği tavırlardan da rahatsız olduğu hatta kısa bir süre önce bir maçta oyuncu değişikliği için yanına çağırdığında Fransız savunmacının çok yavaş hareket etmesi nedeniyle sinirlenip değişiklik yapmaktan vazgeçtiği ve ikili arasındaki iplerin burada koptuğu iddia edildi.

2 AYDIR FORMA GİYMİYOR

Bayern Münih formasıyla son maçına 1 Kasım'da Leverkusen'e karşı çıkan Boey, yaklaşık 2 aydır forma giymiyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Bayern Münih'in 30 milyon euroya kadrosuna kattığı ve kulüple 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sacha Boey için 15 ila 20 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu ve iyi bir teklif yapması durumunda ayrılığa onay vereceği belirtildi.

CRYSTAL PALACE İSTİYOR

Sacha Boey'u isteyen kulüpler arasında Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Crystal Palace da yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alman devinde bu sezon 14 maça çıkan ve 625 dakika süre alan Boey, 1 asist yaptı ve 1 sarı kart gördü.