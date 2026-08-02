Galatasaray'a Rus 10 numara! Anlaşma sağlandı

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Transferde henüz taraftarlarının beklediği patlamayı yapmayan Galatasaray harekete geçti.

Yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda 10 numara pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı kırmızılı kulübün, Rusya pazarına yönelerek Lokomotiv Moskova’nın genç yeteneği Aleksey Batrakov’un transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticiler 21 yaşındaki oyuncu ile her konuda el sıkışırken, bonservis konusunda anlaşmaya varmak için Lokomotiv Moskova ile de görüşmelere başlandı.

10+4'E UYGUN

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Batrakov için sarı kırmızılılar Rus kulübüne ‘resmi ilgi mektubu’ yolladı.

Kulüpler arası resmi görüşmeler olumlu sonuçlanır ve transfer resmiyet kazanırsa Batrakhov 10+4 kuralında uygun olarak iki sezon boyunca kadrodaki genç yabancı kontenjanında yer alabilecek.

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36 MAÇTA 17 GOL, 9 ASiST

Lokomotiv Moskova alt yapısında yetişen Batrakhov geçen sezon çıktığı 36 resmi müsabakada 17 gol ve 9 asist üreterek hücum hattında oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Genç futbolcu aynı zamanda Rus A Milli Takımı’nda da 12 maça çıkıp 4 gol attı.