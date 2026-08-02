×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a Rus 10 numara! Anlaşma sağlandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Aleksey Batrakov
Galatasaraya Rus 10 numara Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 07:00

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov ile el sıkıştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Transferde henüz taraftarlarının beklediği patlamayı yapmayan Galatasaray harekete geçti.

Yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda 10 numara pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı kırmızılı kulübün, Rusya pazarına yönelerek Lokomotiv Moskova’nın genç yeteneği Aleksey Batrakov’un transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticiler 21 yaşındaki oyuncu ile her konuda el sıkışırken, bonservis konusunda anlaşmaya varmak için Lokomotiv Moskova ile de görüşmelere başlandı.

Gözden Kaçmasınİsveç Liginin prensi Galatasaraya yazıldı: Sürpriz golcü hamlesiİsveç Ligi'nin prensi Galatasaray'a yazıldı: Sürpriz golcü hamlesi!Haberi görüntüle

10+4'E UYGUN

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Batrakov için sarı kırmızılılar Rus kulübüne ‘resmi ilgi mektubu’ yolladı.

Kulüpler arası resmi görüşmeler olumlu sonuçlanır ve transfer resmiyet kazanırsa Batrakhov 10+4 kuralında uygun olarak iki sezon boyunca kadrodaki genç yabancı kontenjanında yer alabilecek.

Haberin Devamı

Galatasaraya Rus 10 numara Anlaşma sağlandı

36 MAÇTA 17 GOL, 9 ASiST

Lokomotiv Moskova alt yapısında yetişen Batrakhov geçen sezon çıktığı 36 resmi müsabakada 17 gol ve 9 asist üreterek hücum hattında oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Genç futbolcu aynı zamanda Rus A Milli Takımı’nda da 12 maça çıkıp 4 gol attı.

Galatasaraya Rus 10 numara Anlaşma sağlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Aleksey Batrakov

BAKMADAN GEÇME!