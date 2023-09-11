Galatasaray'a Roma'dan olumsuz yanıt! Jose Mourinho, Zeki Çelik'i bırakmıyor

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Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele’yi kadrosuna katarak yabancı oyuncu transferini noktalayan Galatasaray’da yerli sağ bek için arayışlar sürüyor. Sarı kırmızılılarda yönetimin gündemine Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner gelse de kulübüne şartları sorulan oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk veto edince transferden vazgeçildi. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine Galatasaray rotasını İtalya’ya çevirdi ve Roma’da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için nabız yoklandı.

2026 HAZİRAN’A KADAR KONTRATI VAR

Ancak Serie A ekibinden gelen yanıt transferin bu sezon için gerçekleşmesinin imkansız olduğunu ortaya koydu.

Nedeni ise geçen yılın temmuz ayında Zeki Çelik’i 7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun milli oyuncumuzu bırakmak istememesi. Portekizli çalıştırıcı kulübüyle 2026 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun.

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Öyle ki Mourinho geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finali dahil 34 maçta Zeki’yi oynatarak güvenin net olarak gösterdi.

KRİSTENSEN LİSTE DIŞINDA KALDI

Başkent ekibi bu sezon 3 resmi maça çıkarken Zeki 3. haftadaki Milan maçıyla formasını kavuştu. Sezonun açılış mücadelesi olan Salernitana (2-2) karşısında Terracciano’yu, 2. haftada 2-1 kaybedilen Hellas Verona deplasmanında Rasmus Kristensen’i deneyen Jose Mourinho, 3. haftada 2-1 kaybedilen Milan maçında Zeki’ye formayı verdi. Leeds’den kiralanan Kristensen Avrupa listesine yazılmazken Zeki kadroda yer aldı. Jose Mourinho kendi transfer ettirdiği milli oyuncudan vazgeçmezken Galatasaray 15 Eylül’e kadar baş bir sağ bek almaya çalışacak.