Galatasaray'a rekor teklif! Barcelona geliyor

Galatasaray'da oynadığı futbolla özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işlere imza atan Victor Osimhen, Barcelona'nın radarına girdi.

Konuya ilişkin Afrika basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

Avrupa’da yaz transfer dönemine damga vurabilecek bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Barcelona, gol yollarındaki geleceğini şekillendirmek için rotasını Victor Osimhen’e çevirdi.

İspanyol devinin, Nijeryalı yıldız için 100 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bu rakam, gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. Nitekim Barcelona, 2013 yılında Neymar için 88 milyon euro ödemiş ve bu transfer uzun yıllar konuşulmuştu.

Katalan ekibinde plan net: Yeni bir hücum hattı inşa etmek. 37 yaşındaki Robert Lewandowski ile yolların yavaş yavaş ayrılması beklenirken, Osimhen’in dinamizmi ve bitiriciliği teknik heyetin en çok beğendiği özellikler arasında yer alıyor.

YENİ LİDER OLACAK

Öte yandan kulis bilgilerine göre, takımın genç yıldızı Lamine Yamal da bu transfere sıcak bakıyor. Yönetimin hedefi yalnızca bir golcü transfer etmek değil, aynı zamanda yeni dönemin liderini belirlemek.

Ancak bu transfer kolay görünmüyor. Galatasaray'ın bonservis beklentisi en az 130 milyon euro. Taraflar arasındaki bu fark, pazarlık sürecinin en kritik noktası olarak öne çıkıyor.

Barcelona cephesi büyük oynamaya hazırlanırken, gözler yapılacak resmi teklif ve kulüpler arasındaki görüşmelere çevrildi.