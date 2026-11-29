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Galatasaray'da Amedspor maçında sakatlık yaşayan Rafael Leao'nun son durumu sarı-kırmızılı camiada yakından takip ediliyordu. Portekizli yıldızın sahalara dönüş takvimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TEDAVİSİ İSTANBUL'DA SÜRECEK

Sakatlığının ardından özel bir tedavi programı uygulanan Rafael Leao'nun önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun rehabilitasyon ve saha içi bireysel çalışma sürecine kulüp doktorlarının kontrolünde İstanbul'da devam edileceği kaydedildi.

AEK MAÇINDA YOK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Portekizli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik AEK maçında kadroda yer alamayacağı netleşti. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncuyu riske etmemek adına iyileşme sürecini yakından izlemeye devam edecek.

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OKAN BURUK'UN KANAT PLANI ŞEKİLLENİYOR

Rafael Leao'nun AEK karşısında da forma giyemeyecek olması, teknik direktör Okan Buruk'u hücum hattında alternatif çözümlere yöneltti. Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız oyuncunun yokluğunda kanatlarda Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Roland Sallai gibi isimlere daha fazla sorumluluk vermesi bekleniyor. Sağlık heyetinin ise Leao'yu tam olarak hazır hale getirdikten sonra önümüzdeki lig haftalarına yetiştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.