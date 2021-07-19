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GeriFutbol Galatasaray'a PSV öncesi Falcao'dan iyi, Feghouli'den kötü haber
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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Galatasaray'a PSV öncesi Falcao'dan iyi, Feghouli'den kötü haber

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Galatasaray'a PSV öncesi Falcao'dan iyi, Feghouli'den kötü haber

PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak olan Galatasaray'a Falcao'dan iyi, Feghouli'den ise kötü haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmaları sonrası taktik antrenman gerçekleştirildi. İdman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Radamel Falcao takımla çalışmalara katılırken, Sofiane Feghouli özel program eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın saat 11.30'da özel uçakla Eindhoven'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı PSV Stadı'nda yapacak.

Galatasaraya PSV öncesi Falcaodan iyi, Feghouliden kötü haber

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