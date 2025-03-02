Galatasaray'a Polonyalı, Fenerbahçe'ye Alman VAR! Bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı

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Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında görev alacak VAR hakemleri duyuruldu.

Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesinde Polonyalı Tomasz Kwiatkowski, Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasında ise Alman Markus Schmidt ekran başında olacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre günün VAR hakemleri şöyle:

13.30 : Çaykur Rizespor - Alanyaspor- VAR: Fabio Melo, AVAR: Anıl Usta

16.00 : Kasımpaşa - Galatasaray- VAR: Tomasz Kwiatkowski, AVAR: Abdullah Bora Özkara

20.30 : Fenerbahçe - Antalyaspor- VAR: Markus Schmidt, AVAR: Erkan Engin