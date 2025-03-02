×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a Polonyalı, Fenerbahçe'ye Alman VAR! Bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaraya Polonyalı, Fenerbahçeye Alman VAR Bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 12:24

Süper Lig'in 26. haftası kapsamında bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında görev alacak VAR hakemleri duyuruldu.

Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesinde Polonyalı Tomasz Kwiatkowski, Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasında ise Alman Markus Schmidt ekran başında olacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre günün VAR hakemleri şöyle:

13.30 : Çaykur Rizespor - Alanyaspor- VAR: Fabio Melo, AVAR: Anıl Usta

16.00 : Kasımpaşa - Galatasaray- VAR: Tomasz Kwiatkowski, AVAR: Abdullah Bora Özkara

20.30 : Fenerbahçe - Antalyaspor- VAR: Markus Schmidt, AVAR: Erkan Engin

Gözden KaçmasınSüper Ligde zorlu pazarSüper Lig'de zorlu pazar!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!