Galatasaray'a PFDK'dan kötü haber! İşte Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın kaçıracağı maçlar

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

Galatasaray stoperi Metehan Baltacı 9 ay, Eren Elmalı ise 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Cezaların açıklanmasının ardından iki futbolcunun forma giyemeyeceği maçlar da belli oldu.

EREN ELMALI SÜPER LİG'DE İLK YARIYI KAPATTI!

Buna göre 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, Galatasaray'ın Süper Lig' ilk yarısında Gençlerbirliği, Fenerbahçe (deplasman), Samsunspor, Antalyaspor (deplasman) ve Kasımpaşa ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Eren Elmalı, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki US Gilloise ve Monaco (deplasman) maçlarında da görev alamayacak.

METEHAN BALTACI SEZONU KAPATTI

9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Metehan Baltacı ise sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

