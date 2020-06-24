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GeriFutbol Galatasaray'a Perulu stoper: Luis Abram | Son Dakika Transfer Haberi
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Haber Giriş: 24.06.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Galatasaray'a Perulu stoper: Luis Abram | Son Dakika Transfer Haberi

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Galatasaray'a Perulu stoper: Luis Abram | Son Dakika Transfer Haberi
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Galatasaray'ın Arjantin ekibi Velez'in Perulu stoperi Luis Abram'ı istediği hatta teklif bile yaptığı iddia edildi.

Peru'nun Libero gazetesi 24 yaşındaki sol stoper için sarı-kırmızılıların 3.5 milyon dolar önerdiğini ancak kulübün olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Gazetenin iddiasına göre; Velez, Abram'ı satmak için 8 milyon dolar istiyor. Meksika'nın America takımı ile de görüşme halinde... Ancak Abram'ın Avrupa'da oynamak istemesi, Velez'i pazarlık konusunda zor durumda bırakıyor.

1 SENESİ KALDI
Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun ayrılma ihtimaline karşı stoper arıyor. Ayrıca Ahmet Çalık'ın da gönderilmesi planlanıyor. Luis Abram gündeme alınırken 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta forma giydi. Sözleşmesi de bir yıl sonra sona eriyor. (Fotomaç)

Galatasaraya Perulu stoper: Luis Abram | Son Dakika Transfer Haberi

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