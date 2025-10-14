Galatasaray'a Osimhen ve sakatlık şoku! İşte yerde kaldığı anlar

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nun son haftasında Nijerya, Benin karşısında sahne aldı. Mücadeleye Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen damgasını vurdu.

Süper Lig devinin golcüsü, 3., 37. ve 51. dakikalarda attığı gollerle adeta şov yaptı ve hat-trick’le maça damgasını vurdu. Ancak karşılaşmanın son bölümünde Nijeryalı taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı.

ACILAR İÇİNDE YERDE KALDI

Osimhen, 81. dakikada değişiklik işareti yaptı ve sağlık ekibini çağırdı. Sakatlık nedeniyle oyundan alınan yıldız futbolcunun durumu maç sonrası netlik kazanacak.

Osimhen, daha önce Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmış ve yıldız oyuncu bir süre forma giyememişti.