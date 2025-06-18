Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm! Görüşmeler başladı

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Galatasaray’ın yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sarı kırmızılılarda attığı gollerle rekorlar kıran Osimhen’e dair İtalyan basını önemli transfer gelişmesini duyurdu.

La Gazzetta dello Sports’ta yer alan habere göre Victor Osimhen, yeniden Juventus’un radarına girdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Juventus’ta teknik direktörlük koltuğuna devam eden Igor Tudor ve yeni sportif Direktör Damian Comolli, gelecek sezon mutlak bir santrforu kadroya katmak istiyor.

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Daha önce Osimhen ile bağlantılı olan Juventus’ta, Osimhen ile yeniden iletişime geçildi.

OSIMHEN’İN MENAJERİYLE TEMASLAR SIKLAŞTI

Haberde, Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, Osimhen’in menajeriyle yeniden temasa geçtiği ifade edildi.

JUVE’DAN STRATEJİK HAMLE

Yaşanan bu gelişmenin ardından Comolli, Napoli’nin 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini nasıl çözeceğini bulduğu aktarıldı. Buna göre Napoli, serbest kalma maddesini Temmuz’a kadar yapmıştı ve Temmuz ayından itibaren bu madde ortadan kalkacak.

Juventus’un bu transferde yalnız olmadığı ve Galatasaray başta olmak üzere PSG, Al Hilal ve çeşitli Premier Lig kulüplerinin oyuncuya ilgi duyduğu ifade edildi.