×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm! Görüşmeler başladı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Osimhen Transferi#Juventus
Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm Görüşmeler başladı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 11:59

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sarı kırmızılılarda attığı gollerle rekorlar kıran Osimhen’e dair İtalyan basını önemli transfer gelişmesini duyurdu.

Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm Görüşmeler başladı

La Gazzetta dello Sports’ta yer alan habere göre Victor Osimhen, yeniden Juventus’un radarına girdi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Juventus’ta teknik direktörlük koltuğuna devam eden Igor Tudor ve yeni sportif Direktör Damian Comolli, gelecek sezon mutlak bir santrforu kadroya katmak istiyor.

Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm Görüşmeler başladı

Haberin Devamı

Daha önce Osimhen ile bağlantılı olan Juventus’ta, Osimhen ile yeniden iletişime geçildi.

Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm Görüşmeler başladı

OSIMHEN’İN MENAJERİYLE TEMASLAR SIKLAŞTI

Haberde, Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, Osimhen’in menajeriyle yeniden temasa geçtiği ifade edildi.

Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm Görüşmeler başladı

JUVE’DAN STRATEJİK HAMLE

Yaşanan bu gelişmenin ardından Comolli, Napoli’nin 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini nasıl çözeceğini bulduğu aktarıldı. Buna göre Napoli, serbest kalma maddesini Temmuz’a kadar yapmıştı ve Temmuz ayından itibaren bu madde ortadan kalkacak.

Galatasaray’a Osimhen transferinde kırmızı alarm Görüşmeler başladı

Juventus’un bu transferde yalnız olmadığı ve Galatasaray başta olmak üzere PSG, Al Hilal ve çeşitli Premier Lig kulüplerinin oyuncuya ilgi duyduğu ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Osimhen Transferi#Juventus

BAKMADAN GEÇME!