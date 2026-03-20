Galatasaray'a Osimhen şoku! İşte ameliyat olursa sakatlık süresi

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 09:35

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen ile ilgili son durum belli oldu.

Galatasaray sadece Liverpool’a yenilip Şampiyonlar Ligi’ne havlu atmadı, aynı zamanda Süper Lig ve Türkiye Kupası hedefleri yolunda iki önemli yıldızını kaybetti.

Maçın henüz başında Konate ile çarpışan, ancak ilk yarı boyunca oyunda kalmakta ısrar eden Victor Osimhen’in sağ ön kolunda kırık tespit edildi.

AMELİYAT OLMASI İÇİN BEKLENİYOR

Kolu alçıya alınan 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat kararı için ödemin inmesi beklenecek.

1.5 AY YOK!

Operasyon olursa, Osimhen’in 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Alçıyla devam etmesi de bir seçenek ama bu ihtimal çok kolay görünmüyor. Yıldız futbolcu önümüzdeki birkaç günü ülkesinde geçirecek.

 

