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Galatasaray'a Osimhen müjdesi: 'Al-Hilal transferden çekildi!'

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray
Galatasaraya Osimhen müjdesi: Al-Hilal transferden çekildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 13:28

Suudi ekibi Al-Hilal'in, Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğu çaba sarf ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferinden çekildiği iddia edildi.

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Galatasaray'da kiralık geçirdiği sezonda Süper Lig'in gol kralı olan ve kazanılan çifte kupada büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal de bir süredir Napoli ve oyuncu cephesiyle görüşmelerde bulunuyordu.

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Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Hilal, Victor Osimhen'e yaptığı son teklifi yıllık 35 milyon Euro seviyelerine yükseltti ancak daha yüksek taleplerde bulunan Osimhen, bu teklifi kabul etmedi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Al-Hilal, Osimhen'in fiyatının çok yüksek olduğunu düşünerek transferden çekildi.

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OSIMHEN OLMADI, NUNEZ'E YÖNELDİLER

Galatasaray'ın Osimhen'i transfer etmek için görüşmelere devam ettiği, Al-Hilal'in de Osimhen'den aldığı olumsuz yanı sonrasında Liverpool forması giyen Darwin Nunez için girişimlere başladığı belirtiliyor.

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Galatasaraya Osimhen müjdesi: Al-Hilal transferden çekildi

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maçta görev yapan Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 de asist üretti.

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#Transfer#Victor Osimhen#Galatasaray

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