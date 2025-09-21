×
Spor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a Osimhen müjdesi!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 22:18

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı - kırmızılılarda Osimhen, idmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, idmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Konyaspor'u konuk edecek.

