Galatasaray'a orta saha Barcelona'dan geliyor: Carles Alena

Regista arayışlarına devam eden Galatasaray'ın gündemine Barcelono'dan Carles Alena da girdi. İspanyol RAC-1 geçen sezon Real Betis'te kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, bir kez daha Barcelona'dan ayrılmak için yönetime başvurduğunu yazdı.

İddiaya göre; iki sezon önce Milan ve Tottenham ile görüşen 22 yaşındaki Alena'ya Barcelona yönetimi o dönemde "Geleceğin yıldızını kaçırmayalım" diye izin vermemişti. ANCAK gelinen süreçte Alena, Barça'da forma bulamayacağını

anladığı için ayrılmak için başvurdu.

ETEBO KATKI VERMEDİ

Başarılı futbolcunun menajeri ilk etapta oyuncusuyla ilgilenen Galatasaray ve Getafe ile görüştü. Teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre Alena ve Barcelona ile masaya oturulacak. Sezon başında Etebo'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcudan beklediği katkıyı alamamıştı.

48 DAKİKA FORMA GİYDİ

Barcelona alt yapısından yetişen Carles Alena, bu sezon La Liga'da sadece 2 maçta 48 dakika şans bulabildi. Geçen sezon Real Betis'te ise 19 maça çıkmış, 1 gol, 2 asist ile oynamıştı. Transfermarkt değeri 18 milyon euro olan futbolcu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Etebo'nun gönderilmesi planlanırken Alena da adaylar arasına eklenmiş oldu. (Takvim)

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