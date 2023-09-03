Galatasaray'a Okan Buruk'tan transfer açıklaması

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Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Bugün rakibimiz üçlü savunmayla başladı. Bunu beklemiyorduk açıkçası. Hemen oyuncularımızla iletişime geçip rakibi nasıl karşılayacağımızı anlattık. Devamında pozisyonlar bulduk, goller bulduk biri sayılmadı. İlk 30 dakikada rakibe poziyon vermedik. İlk yarının sonlarında pozisyon verdik.

"Milli aradan daha iyi döneceğiz"

İkinci yarıya da iyi başladık. İkiyi bulduk, üçü bulduk. Dördü bulduk ama sayılmadı. İyi bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. Her maç, yeni katılan oyuncular için alışma sürecini yukarı taşıyor. Angelino, Kerem Demirbay, Tete bugün iyi oynadı. İnşallah yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Oyuncularıma inanıyorum. Avrupa'da da zor bir sezon bizi bekliyor. Bir hazırlık sürecindeyiz. Gün gün, hafta hafta gelişim olacak. Geçen sezon 7. haftadan sonra çıkışa geçmiştik. Bu sene daha erken olacak bu. Milli aradan sonra çok daha iyi şekilde döneceğiz.

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"Kerem'in asisti, golden daha değerli"

Kerem ile Icardi arasında önemli bir his var. Kerem'in asisti değerliydi. Vurma şansı varken yanındakine bırakmak atmaktan daha değerli. Bunu Icardi de yapıyor. Bireysel oyundan çok takım olmak daha önemli. Basit oynadıkça daha iyi olacağız. Kerem de bugün hem attı hem attırdı. Sahanın en iyilerinden biriydi. Ona çok güveniyoruz. Bu ülkedeki en iyi oyunculardan biri. Formu ve özgüveni umarım onu daha yukarılara taşıyacak.

"Transfer yapacağız, kimse merak etmesin"

Avrupa'da Transfer kapandıktan sonra bizim için fırsatlar var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız bütçe için önemliydi. Avrupa'ya liste verilene kadar hamleler olacaktır kimse merak etmesin. Şu an ben de bilmiyorum Erden bey ile konuşmadım ama gereken çalışma yapılıyor. Kimse merak etmesn. Bize güvensinler.