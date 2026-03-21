Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Kasası dolacak

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalyan takımında başarılı bir performans gösteriyor.

Ligdeki son 4 maçında 3 asiste imza atan Zaniolo, toplamda ise 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Nicolo Schira'nın haberine göre, Zaniolo'nun performansından memnun olan Udinese, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

İtalyan ekibinin önünde iki seçenek bulunuyor: Udinese ya Galatasaray'a 10 milyon euro ödeyecek ya da sonraki satıştan % 50 pay vermek şartıyla 5 milyon euroya Zaniolo'nun bonservisini alacak.