Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi!

Sezon başında Galatasaray’dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo için Tuttomercatoweb'in haberine göre Udinese, Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak için 10 milyon euro ödemeyi düşünüyor.

Haberde, İtalyan ekibi için sözleşmedeki diğer opsiyonun ise 5 milyon euro ve Galatasaray'a sonraki satıştan yüzde 50 pay vermek olduğu belirtildi.

Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani geçtiğimiz günlerde Zaniolo için yaptığı açıklamada, "Zaniolo bizim için son derece önemli bir oyuncu. Onu kadromuzda bulundurmak bizim için bir ayrıcalık. Birlikte devam etme niyetindeyiz; bunu yapmak için bir seçeneğimiz var ve bu doğrultuda çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.