×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 09:35

Galatasaray'ın Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun İtalyan ekibindeki geleceği netlik kazandı.

Haberin Devamı

Sezon başında Galatasaray’dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo için Tuttomercatoweb'in haberine göre Udinese, Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak için 10 milyon euro ödemeyi düşünüyor.

Haberde, İtalyan ekibi için sözleşmedeki diğer opsiyonun ise 5 milyon euro ve Galatasaray'a sonraki satıştan yüzde 50 pay vermek olduğu belirtildi.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan transferde yerli operasyonu: A Milli Takımın iki yıldızına yakın takipGalatasaray'dan transferde yerli operasyonu: A Milli Takım'ın iki yıldızına yakın takip!Haberi görüntüle

Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani geçtiğimiz günlerde Zaniolo için yaptığı açıklamada, "Zaniolo bizim için son derece önemli bir oyuncu. Onu kadromuzda bulundurmak bizim için bir ayrıcalık. Birlikte devam etme niyetindeyiz; bunu yapmak için bir seçeneğimiz var ve bu doğrultuda çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!