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Galatasaray'a Muslera sonrası sambacı eldiven! Menajeri İstanbul'a geldi

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#Transfer#Galatasaray#Lucas Perri
Galatasaraya Muslera sonrası sambacı eldiven Menajeri İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 09:37

Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera'nın giderek düşen formu ve sezon sonundaki ayrılık ihtimalini göz önüne alarak kaleci transferi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı takım bu doğrultuda Olimpik Lyon forması giyen Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri'nin temsilcisini görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a getirtti.

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 Galatasaray'da bir devir sona eriyor.

Sarı-kırmızılı takımda 14 yıldır kaleyi koruyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera Türkiye’ye veda edecek gibi görünüyor. 38 yaşındaki eldivenin giderek düşen formu da sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirirken, transferdeki alternatif isimler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Fanatik'in haberine göre; Bu doğrultuda Galatasaray, Lyon’un kalecisi Lucas Perri’nin temsilcisi dün sabah İstanbul’a getirtti ve taraflar yeni sezona yönelik görüşmelere resmen başladı.

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27 yaşında 1.97 boyundaki Brezilyalı kaleci Lucas Perri, Lyon’a geçen yılki kış transfer döneminde 3.5 milyon Euro’ya Botafogo’dan gelmişti.

Kariyerinin büyük çoğunluğunu ülkesinde geçiren tecrübeli eldiven 2019’da kiralık olarak yarım sezonluk bir Crystal Palace macerası geçirse de Avrupa’ya adım atmak için daha uzun bir süre beklemek zorunda kaldı. 2023’te Brezilya Milli Takımı kadrosuna da giren, ancak 6 eleme maçında da kulübede oturan Perri, formayı giyme şansı bulamadı.

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DİĞER ADAY BERKE ÖZER

Kaleye yapılması planlanan operasyon doğrultusunda Galatasaray’ın ilgilendiği bir diğer isim Berke Özer. Sezon sonunda Eyüpspor’la sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki kaleciyle de masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, genç eldivenle şimdiden anlaşmaya varmış durumda.

ASLAN'I TAKİBE ALDI

Bu sezon 9 maçta kalesini gole kapayarak dikkat çekici bir performans sergileyen eski Fenerbahçe kalecisi Berke, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında SarıLacivertli kulübü takibi bırakarak, Galatasaray’ı takip etmeye başlamıştı.

Galatasaraya Muslera sonrası sambacı eldiven Menajeri İstanbula geldi

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#Transfer#Galatasaray#Lucas Perri

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