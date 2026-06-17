×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a müjde! 'Dünya yıldızı sıcak bakıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Bruno Fernandes#Can Uzun
Galatasaraya müjde Dünya yıldızı sıcak bakıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:42

Galatasaray, kadrosundaki dünyaca ünlü yıldızların yanına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Geçen yaz Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi transfer bombaları patlatarak dünya çapında ses getiren Galatasaray, yine büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor.

Galatasaraya müjde Dünya yıldızı sıcak bakıyor

Sarı-Kırmızılı ekibin takviye yapacağı pozisyonlardan biri 10 numara. Dries Mertens’ten sonra bu pozisyonda çok sayıda isim değiştiren, ancak aradığını bulamayan Galatasaray’ın radarında birçok önemli isim var. Bunlardan biri Manchester City’ye veda eden Bernardo Silva, diğeri de Frankfurt’ta yıldızını parlatan Can Uzun. Ancak her iki oyuncu da kararını Dünya Kupası’ndan sonra verecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Galatasaraya müjde Dünya yıldızı sıcak bakıyor

Haberin Devamı

10 numaraya ciddi bir bütçe ayıran Galatasaray, birçok oyuncuyla masaya otursa da asıl hedefin çok daha büyük olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Manchester United’ın süperstarı Bruno Fernandes’i gözüne kestirdi.

Galatasaraya müjde Dünya yıldızı sıcak bakıyor

Daha önce de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Galatasaray, İngiliz kulübü onay vermeyince devreden çıkmak zorunda kalmıştı ancak bu kez durumlar farklı. 31 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’ndan sonra adresini değiştirebilir.

Galatasaraya müjde Dünya yıldızı sıcak bakıyor

SICAK BAKIYOR!

Galatasaraylı yetkililer, menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Bruno Fernandes, kulübüyle anlaşılması durumunda Galatasaray’a sıcak bakıyor. oyuncunun maliyeti çok yüksek olsa da başta başkan dursun Özbek olmak üzere kulübü yöneten isimler tartışmaya yer bırakmayacak böyle bir transfer için kesenin ağzını ardına kadar açtı.

Galatasaraya müjde Dünya yıldızı sıcak bakıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer#Bruno Fernandes#Can Uzun

BAKMADAN GEÇME!