Galatasaray'a müjde! 'Dünya yıldızı sıcak bakıyor'

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Geçen yaz Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi transfer bombaları patlatarak dünya çapında ses getiren Galatasaray, yine büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin takviye yapacağı pozisyonlardan biri 10 numara. Dries Mertens’ten sonra bu pozisyonda çok sayıda isim değiştiren, ancak aradığını bulamayan Galatasaray’ın radarında birçok önemli isim var. Bunlardan biri Manchester City’ye veda eden Bernardo Silva, diğeri de Frankfurt’ta yıldızını parlatan Can Uzun. Ancak her iki oyuncu da kararını Dünya Kupası’ndan sonra verecek.

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10 numaraya ciddi bir bütçe ayıran Galatasaray, birçok oyuncuyla masaya otursa da asıl hedefin çok daha büyük olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Manchester United’ın süperstarı Bruno Fernandes’i gözüne kestirdi.

Daha önce de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Galatasaray, İngiliz kulübü onay vermeyince devreden çıkmak zorunda kalmıştı ancak bu kez durumlar farklı. 31 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’ndan sonra adresini değiştirebilir.

SICAK BAKIYOR!

Galatasaraylı yetkililer, menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Bruno Fernandes, kulübüyle anlaşılması durumunda Galatasaray’a sıcak bakıyor. oyuncunun maliyeti çok yüksek olsa da başta başkan dursun Özbek olmak üzere kulübü yöneten isimler tartışmaya yer bırakmayacak böyle bir transfer için kesenin ağzını ardına kadar açtı.