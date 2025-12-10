Galatasaray'a Monaco maçında Uğurcan Çakır şanssızlığı: Penaltı kurtardı, sakatlandı! Sadece 1 dakika sonra gol geldi...

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 00:39

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanında 1-0 mağlup olan Galatasaray'da milli kaleci Uğurcan Çakır, sergilediği başarılı performansa penaltı kurtarışını da ekleyerek II. Louis Stadyumu'nun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ancak sarı-kırmızılı ekip, Çakır'ın talihsiz şekilde sakatlanarak oyundan çıkmasının yalnızca 1 dakika sonrasında kalesinde golü gördü.

Fransız ekibi Monaco ile temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında karşılaştı.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu tek golle kazandı. 

UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ

Mücadelenin 48. dakikasında ev sahibi ekip etkili geldi. Ceza sahası içerisinden vuruş gerçekleştiren Minamino'ya Uğurcan Çakır geçit vermedi.

Pozisyonun devamında Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrası Minamino yerde kaldı.

VAR İNCELEMSİ SONRASI PENALTI KARARI

Pozisyon, potansiyel penaltı şüphesiyle VAR'da incelendi ve Hollandalı hakem Makkelie monitöre çağrıldı.

VAR tavsiyesi ile kenara gelen Makkelie, Sanchez'in Minamino'ya müdahalesini faul olarak nitelendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.

PENALTIDA UĞURCAN ÇAKIR

Beyaz noktada topun başına Monaco'da Zakaria geçti. Sağ ayağıyla vuruşunu yapan İsviçreli futbolcuya Uğurcan Çakır'dan gol izni çıkmadı. Milli file bekçisi topu, ayağıyla çıkarmayı başardı.

DEVAM EDEMEDİ

Monaco'daki maçta başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, dakikalar 67'yi gösterdiğinde kendini yere bıraktı.

Sakatlığı sebebiyle mücadeleye devam edemeyen milli kalecinin yerine Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

1 DAKİKA SONRA GOL OLDU

Uğurcan Çakır'ın kenara gelmesinden sadece 1 dakika sonra kalemizde talihsiz bir şekilde gol gördük. 

Soldan kullanılan köşe vuruşunda Monaco'da Kehrer'den seken topu, kale sahasında Balogun tamamladı ve skoru 1-0'a getirdi. 

4 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Karşılaşmayı yaptığı 4 kritik kurtarışla tamamlayan Uğurcan Çakır, kalesinde 1.80 xg (gol beklentisi) görmesine rağmen Monaco'ya geçit vermedi. 

Öte yandan milli kaleci,  Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 3 maçta kalesine gelen 11 şutun 10'u kurtarmayı başardı.

