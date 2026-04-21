Galatasaray'a mı transfer olacak, Inter'de mi kalacak? Hakan Çalhanoğlu kararını verdi!

Sezon başında ve devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray'la sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu.
Fcinter1908'in haberine göre; Teknik direktör Cristian Chivu'nun ikna çabaları sonrasında Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmaya karar verdi.
GALATASARAY'IN HAKAN KOZU BOŞA DÜŞTÜ
Haberde Galatasaray'ın yüksek bonservis talep Inter karşısında Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı takımda oynama isteğini koz olarak kullanmaya çalıştığı ancak 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun bu kararı sonrasında transferde geri adım atmak durumunda kaldığı belirtildi.
SÖZLEŞME UZATMASI BEKLENİYOR
İtalyan deviyle 1 yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcunun Inter'le sözleşme uzatması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Inter formasıyla 29 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol atıp 6 da asist üretti.