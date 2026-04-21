Galatasaray'a mı transfer olacak, Inter'de mi kalacak? Hakan Çalhanoğlu kararını verdi!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 13:50

Hem yaz hem ara transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kararını verdi.

Sezon başında ve devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray'la sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu.

Fcinter1908'in haberine göre; Teknik direktör Cristian Chivu'nun ikna çabaları sonrasında Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmaya karar verdi.

Gözden KaçmasınSüper Lig devinden Bertuğ Yıldırım bombası Başkanlar transfer görüşmesi için bir araya geliyorSüper Lig devinden Bertuğ Yıldırım bombası! Başkanlar transfer görüşmesi için bir araya geliyorHaberi görüntüle

GALATASARAY'IN HAKAN KOZU BOŞA DÜŞTÜ

Haberde Galatasaray'ın yüksek bonservis talep Inter karşısında Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı takımda oynama isteğini koz olarak kullanmaya çalıştığı ancak 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun bu kararı sonrasında transferde geri adım atmak durumunda kaldığı belirtildi.

SÖZLEŞME UZATMASI BEKLENİYOR

İtalyan deviyle 1 yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcunun Inter'le sözleşme uzatması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 29 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol atıp 6 da asist üretti.

